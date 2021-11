Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar affiche un énorme doute avec Pochettino !

Publié le 25 novembre 2021 à 15h45 par A.M.

Arrivé en janvier dernier, Mauricio Pochettino susciterait de nombreux doutes en interne ce qui jetterait un froid sur son avenir.

Depuis quelques semaines, Mauricio Pochettino est pointé du doigt. Et pour cause, bien que les résultats du PSG depuis le début de saison soient globalement excellents, le jeu pratiqué par les Parisiens interrogent. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le cas Pochettino est d'ailleurs évoqué en interne à Paris et son départ n'est plus un sujet tabou. Plusieurs pistes seraient d'ailleurs étudiées pour remplacer l'Argentin avec Zinedine Zidane en priorité.

Des doutes émergent pour Pochettino en interne