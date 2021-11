Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur les contacts avec Zidane !

Publié le 25 novembre 2021 à 15h10 par A.M.

Alors que le PSG ferait le forcing pour attirer Zinedine Zidane, la première prise de contact n'aurait pas été très concluante.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la priorité du Qatar est d'attirer Zinedine Zidane sur le banc du PSG. Cependant, le technicien français a longtemps été réticent à l'idée de rejoindre le club de la capitale, notamment à cause de son amour pour Marseille, sa ville natale. Malgré tout, la donne semble évoluer puisque l'ancien numéro 10 de l'équipe de France ne ferme plus la porte et négocierait même avec le PSG en vue d'une arrivée pour remplacer Mauricio Pochettino.

Zidane a changé d'avis