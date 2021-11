Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos… Un joueur de Pochettino s’enflamme pour le recrutement du Qatar !

Publié le 26 novembre 2021 à 1h15 par La rédaction

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est lourdement renforcé en s'attachant les services de nombreuses stars. Un recrutement colossal que Sergio Rico a totalement approuvé.

L’été dernier, le PSG a frappé un énorme coup sur le marché des transferts en s’attachant les services de grands joueurs. Le club de la capitale a recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Nuno Mendes afin de renforcer son effectif. Ces grands noms ont rejoint le PSG qui comptait déjà dans ses rangs Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Marquinhos, Marco Verratti ou encore Keylor Navas. Avec son recrutement colossal, le PSG s’est construit une véritable armada. Un mercato validé par Sergio Rico.

« C'est une chance de partager un vestiaire avec ces grands footballeurs »