Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino annonce son envie de partir !

Publié le 25 novembre 2021 à 15h15 par G.d.S.S.

Relégué au statut de troisième gardien dans la hiérarchie du PSG derrière le tandem Navas-Donnarumma, Sergio Rico ne voit plus son avenir dans la capitale et affiche son envie de changer d’air au plus vite.

Sergio Rico et le PSG, c’est bientôt la fin ? Le gardien espagnol de 28 ans, présent depuis l’été 2019 au Parc des Princes (une année en prêt et un transfert définitif en 2020 pour 6M€), avait d’abord été pendant deux ans la doublure de Keylor Navas, mais l’ancien joueur du FC Séville a encore été relégué d’un cran cet été avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG. Une situation devenue insoutenable pour Rico, qui affiche plus que jamais ses envies de départ dans les colonnes de Mundo Deportivo.

« J’ai déjà essayé de partir cet été »