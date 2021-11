Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar affiche une position claire pour Pochettino !

Publié le 26 novembre 2021 à 12h15 par A.M.

Longtemps annoncé dans le viseur de Manchester United, Mauricio Pochettino devrait toutefois terminer la saison au PSG. Mais pour l'été prochain, un départ n'est pas à exclure.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au sein du club de la capitale. Le PSG ne serait pas convaincu du travail du technicien argentin qui peine clairement à apposer sa patte sur le jeu parisien. Et le licenciement d'Ole Gunnar Solskjær à Manchester United a d'ailleurs accéléré les rumeurs de départ de Mauricio Pochettino qui était la priorité des Red Devils . Cependant, le PSG semble avoir fermé la porte... pour le moment.

Pas de départ cet hiver, mais en fin de saison, tout est ouvert