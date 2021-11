Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cavani prêt à tout pour rejoindre Xavi ?

Publié le 26 novembre 2021 à 9h00 par A.M.

En quête d'un avant-centre cet hiver, le FC Barcelone s'intéresserait notamment à Edinson Cavani et cela tombe bien puisque ce dernier pourrait faire le forcing pour quitter Manchester United.

Il ne sera pas difficile d'identifier la priorité du FC Barcelone cet été. Avec seulement 22 buts inscrits en 18 rencontres, le club blaugrana est loin de ses standards habituels et cherchera donc à renforcer son secteur offensif. Et pour cause, l'avenir de Sergio Agüero est très incertain à cause de ses problèmes cardiaques tandis que Memphis Depay et Luuk De Jong sont loin de faire oublier Antoine Griezmann et surtout Lionel Messi. Le Barça veut donc recruter un buteur qui pourrait bien être Edinson Cavani.

Cavani pourrait faire le forcing ?