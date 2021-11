Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare une très grosse vente pour cet hiver !

Publié le 26 novembre 2021 à 8h15 par A.M.

Déjà poussé à quitter l'OM cet été, Duje Caleta-Car sera toujours sur le départ cet hiver. Pablo Longoria cherche une porte de sortie à son défenseur dont le contrat s'achève en juin 2023.

Arrivé en 2018 pour 16M€ en provenance du RB Salzbourg, Duje Caleta-Car était présenté comme un grand espoir à son poste. Après des débuts poussifs, il s'est d'ailleurs rapidement imposé à l'OM. Cependant, en quête de liquidités, le club phocéen à chercher à vendre l'international croate cet été compte tenu du fait que ce dernier dispose d'une belle cote en Premier League et possède l'une des valeurs marchandes les plus élevées de l'effectif. Mais Duje Caleta-Car a refusé de rejoindre Wolverhampton ou encore Valence.

Caleta-Car sera poussé au départ en janvier