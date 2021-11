Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mauricio Pochettino, c’est terminé !

Publié le 26 novembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Annoncé partant pour Manchester United et ce très prochainement par la presse anglaise, Mauricio Pochettino devrait au moins rester au PSG jusqu’à la fin de la saison lorsque les Red Devils se rapprocherait d’un accord avec Ralf Rangnick pour qu’il occupe le poste d’intérimaire.

Cela fait quelques jours désormais que le nom de Mauricio Pochettino revient avec insistance du côté de Manchester United, qui a licencié Ole Gunnar Solskjaer dimanche dernier après une ultime contre performance des Red Devils face à Watford (4-1). Bien qu’il ait fait savoir en conférence de presse qu’il était heureux à Paris et au PSG, le technicien du Paris Saint-Germain tiendrait un discours différent en coulisse auprès de ses proches. De quoi permettre à la presse anglaise de s’enflammer pour un départ imminent de Pochettino du PSG pour rejoindre Manchester United. Néanmoins, cela ne serait d’ores et déjà plus d’actualité.

Pochettino ne bougerait pas et United nommerait Rangnick en tant qu’intérimaire !