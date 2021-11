Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fait une énorme mise au point sur la piste Zidane !

Publié le 26 novembre 2021 à 13h00 par G.d.S.S. mis à jour le 26 novembre 2021 à 13h03

Annoncé comme étant la grande priorité du PSG pour venir remplacer Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane n’aurait fait l’objet d’aucun contact comme l’indique clairement Leonardo.

Zinedine Zidane et le PSG, le mariage est-il possible ' Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité dès le mois de juin dernier, le Qatar rêve du profil de l’ancien entraîneur du Real Madrid dans l’optique d’une éventuelle succession de Mauricio Pochettino, et la piste avait pris de l’ampleur ces derniers jours avec les spéculations sur un départ de l’actuel entraîneur du PSG vers Manchester United. Mais Leonardo, qui a fermement affiché son intention de conserver Pochettino, a également évoqué le cas Zidane.

« Il n’y a eu aucun contact »