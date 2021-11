Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce fracassante de Leonardo sur l’avenir de Pochettino !

Publié le 26 novembre 2021 à 12h45 par G.d.S.S. mis à jour le 26 novembre 2021 à 12h52

La direction du PSG est enfin sortie du silence au sujet de l’avenir de Mauricio Pochettino puisque Leonardo annonce très fermement que l’entraîneur argentin ne rejoindre pas Manchester United et qu’il restera au club.

Et voilà peut-être la fin du feuilleton Mauricio Pochettino au PSG ! Depuis le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer dimanche dernier du côté de Manchester United, l’entraîneur argentin est annoncé comme étant la grande priorité des Red Devils , et lui serait d’ailleurs déterminé à retourner en Premier League pour récupérer ce poste. Le feuilleton a donc fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours, mais le PSG a décidé de sortir enfin de son silence…

« On n’a pas envie que Pochettino parte »