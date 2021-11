Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florenzino Pérez a tenté un gros coup en Ligue 1 !

Publié le 26 novembre 2021 à 12h00 par G.d.S.S.

Auteur d’un doublé décisif avec l’OL jeudi soir en Europa League, Rayan Cherki est en train de prendre une toute nouvelle dimension alors que le Real Madrid a bien tenté de le recruter il y a peu.

Alors que l’OL était mené d’un but sur la pelouse de Brondby jeudi soir en Europa League, les hommes de Peter Bosz ont finalement réussi à totalement inverser la tendance pour s’imposer 3-1 et ainsi continuer leur sans faute dans cette compétition. Emmenés par un Rayan Cherki des grands soirs et auteur d’un doublé, les Gones ont donc pu une nouvelle fois compter sur leur jeune pépite, très à l’aise dans ce rôle de soutien des deux attaquants. Et le Real Madrid ne s’y était pas trompé…

Le Real et MU voulaient prendre Cherki