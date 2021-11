Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse arrivée bouclée grâce... à l'élimination en Ligue des Champions ?

Publié le 26 novembre 2021 à 9h30 par A.M.

A la recherche d'un attaquant cet hiver, le Barça se penche notamment sur les profils de Timo Werner et Edinson Cavani. Et paradoxalement, une élimination en Ligue des Champions pourrait faciliter ces dossiers. Explications.

A peine arrivé sur le banc du FC Barcelone, Xavi a déjà identifié le principal défaut de son effectif. En effet, en deux rencontres sur le banc catalan, le technicien espagnol n'a vu son équipe inscrire qu'un seul but, un penalty de Memphis Depay contre l'Espanyol. Par conséquent, le club blaugrana aura pour objectif de renforcer son secteur offensif cet hiver avec l'arrivée d'un vrai buteur. Et cela pourrait être facilité par une élimination en Ligue des Champions où le Barça est en mauvaise posture à l'approche de la dernière journée de la phase de groupe.

Si le Barça n'est plus un rival, Chelsea et Manchester seront disposé à parler