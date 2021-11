Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid affiche une énorme crainte pour Mbappé !

Publié le 26 novembre 2021 à 8h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé se dirige tout droit vers un départ libre au Real Madrid en fin de saison, le club de la capitale espagnole se méfierait néanmoins de l’entourage de l’attaquant français.

Arrivé au PSG en 2017, Kylian Mbappé semble disputer ses derniers mois en tant que joueur parisien. En effet, son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain et tout porte à croire qu’il quittera alors le club francilien dans la mesure où il n’a jamais ouvert la porte à une prolongation de son engagement depuis des mois. Ainsi, Kylian Mbappé aura tout loisir d’accomplir son grand rêve de rejoindre le Real Madrid cet été. Seulement voilà, en attendant la prochaine fenêtre estivale des transferts, le club espagnol resterait sur ses gardes…

L’entourage de Kylian Mbappé le pousse à rester au PSG