Mercato - PSG : Le vestiaire du PSG est dans le flou pour Mbappé !

Publié le 26 novembre 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est au centre des rumeurs, au sein du vestiaire du PSG, on n’est visiblement au courant de rien.

Prolongera, ne prolongera pas ? Depuis plusieurs mois désormais, l’avenir de Kylian Mbappé anime le marché des transferts. Cet été, le Real Madrid a tout fait pour le recruter, mais le PSG n’a rien lâché, conservant son joueur. Problème, Mbappé est dans sa dernière année de contrat et pourrait donc partir libre. Le PSG veut toutefois empêcher cela en le prolongeant, mais pour le moment, un accord semble impossible à être trouvé.

« Dans le vestiaire, on ne parle pas des contrats de chacun »