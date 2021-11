Foot - Mercato - PSG

Mercato : Zinedine Zidane est-il l’entraîneur idéal pour le PSG ?

Publié le 26 novembre 2021 à 20h01 par La rédaction mis à jour le 26 novembre 2021 à 22h57

Comme révélé par le10sport.com, Zinedine Zidane est la priorité du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino à terme. Mais selon vous, le Français est-il l’entraîneur idéal pour le club de la capitale ?

Sous le feu des critiques depuis son arrivée au PSG, Mauricio Pochettino peine toujours à faire l’unanimité. L’Argentin ne parvient pas à imposer sa patte à l’équipe parisienne, et les rumeurs de départ s’intensifient. Alors que Mauricio Pochettino est engagé jusqu’en juin 2023, le PSG n’écarte pas la possibilité de se séparer de son entraîneur dans un avenir proche. Il faut dire que la grande priorité des Qataris est actuellement libre de tout contrat, et celle-ci se nomme Zinedine Zidane comme vous l’a révélé le10sport.com. D’ailleurs, le PSG aurait décidé de passer à la vitesse supérieure pour l’ancienne gloire des Bleus .

Zidane, l’homme idéal pour le PSG ?