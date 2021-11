Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel sait déjà ce qu'il veut pour cet hiver !

Publié le 26 novembre 2021 à 4h00 par A.M.

Conscient de la situation de l'ASSE, Claude Puel réclamerait au moins deux renforts pour le mercato d'hiver.

Il y a quelques jours, Claude Puel assurait que l'ASSE « veut essayer de recruter et on en a besoin. Mais étant donné notre enveloppe, on va s’appuyer sur des prêts. J’espère qu’on trouvera deux, trois oiseaux rares qui permettront de donner confiance à l’équipe, pour avancer . » Il faut dire que Denis Bouanga (Gabon), Wahbi Khazri (Tunisie), Saïdou Sow (Guinée), Harold Moukoudi et Yvan Neyou (Cameroun), voire Madhi Camara, courtisé par la Gambie et Zaydou Youssouf, par les Comores, devraient participer à la CAN au mois de janvier. Et le manager des Verts sait déjà quels sont les profils dont il a besoin.

Puel veut un défenseur et un attaquant