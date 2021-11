Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel réclame trois joueurs pour cet hiver !

Publié le 19 novembre 2021 à 4h00 par A.M.

Compte tenu de la situation de l'ASSE, et de la CAN qui approche, Claude Puel aimerait récupérer 2 ou 3 joueurs en prêt cet hiver.

« Bien évidemment, le club souhaite être actif pour ce mercato. Des profils ont été ciblés, des contacts pris. On a évidemment à cœur de pouvoir amener plus de conforts et de solutions à cette équipe pour assurer cet objectif qui est le nôtre, assurer le maintien ». Président exécutif de l'ASSE, Jean-François Soucasse affichait récemment sa volonté de voir le club se renforcer cet hiver. Il faut dire que Denis Bouanga (Gabon), Wahbi Khazri (Tunisie), Saïdou Sow (Guinée), Harold Moukoudi et Yvan Neyou (Cameroun), voire Madhi Camara, courtisé par la Gambie et Zaydou Youssouf, par les Comores pourraient partir pendant la CAN. Un souhait partagé par Claude Puel.

«J’espère qu’on trouvera deux, trois oiseaux rares»