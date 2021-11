Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour l'arrivée de Sterling !

Publié le 26 novembre 2021 à 10h30 par A.M.

Priorité de Xavi pour le mercato d'hiver, Raheem Sterling semble toutefois s'éloigner du FC Barcelone compte tenu du fait que sa situation évolue à Manchester City.

Arrivé il y a quelques jours sur le banc du FC Barcelone, Xavi a déjà une idée bien précise sur ses ambitions pour le mercato d'hiver. En effet, le technicien espagnol souhaite renforcer le secteur offensif du club blaugrana compte tenu du fait que les recrues, à savoir Memphis Depay et Luuk De Jong, ne donnent pas entière satisfaction. Et surtout, les doutes planent sur l'avenir de Sergio Agüero à cause de ses problèmes cardiaques, tandis que les pépins récurrents d'Ansu Fati et Ousmane Dembélé posent également question.

Guardiola désormais réticent à l'idée de lâcher Sterling ?