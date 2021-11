Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi déjà fixé pour cette énorme opération hivernale ?

Publié le 26 novembre 2021 à 7h30 par B.C.

Alors que Xavi souhaiterait attirer Raheem Sterling au FC Barcelone cet hiver, Pep Guardiola souhaiterait convaincre son attaquant de prolonger à Manchester City.

Arrivé au début du mois au FC Barcelone, Xavi s’est déjà fixé une grande priorité pour le prochain mercato. Alors que le secteur offensif du club culé s’est considérablement affaibli suite au départ de Lionel Messi, et que Sergio Agüero pourrait être contraint de mettre fin à sa carrière en raison de ses problèmes cardiaques, Xavi souhaiterait absolument attirer un renfort offensif. Hakim Ziyech (Chelsea), Arthur Cabral (FC Bâle) et Timo Werner (Chelsea) seraient notamment dans le collimateur du FC Barcelone, tout comme Raheem Sterling, qui souhaiterait avoir plus de temps de jeu. Cependant, Manchester City compte retenir son attaquant.

Manchester City veut conserver Sterling en janvier