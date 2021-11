Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi peut boucler un joli coup en attaque pour 10M€ !

Publié le 26 novembre 2021 à 10h00 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par le Rapid Vienne au FC Barcelone, Yusuf Demir fait l’objet d’une option d’achat de 10M€ qui pourrait même devenir obligatoire l’été prochain pour le club catalan. Explications.

Alors qu’il doit faire face à de sérieuses difficultés financières qui l’avaient d’ailleurs empêché de pouvoir prolonger Lionel Messi l’été dernier, le FC Barcelone doit désormais recruter malin. Ainsi, plusieurs éléments tels que Sergio Agüero, Eric Garcia, Memphis Depay et plus récemment Dani Alves ont été attirés libres par le club blaugrana, qui avait également obtenu en prêt Yusuf Demir (18 ans) en provenance du Rapid de Vienne durant le mercato estival. Et le jeune attaquant autrichien pourrait être définitivement transféré au Barça…

Une clause à 10M€ pour Barcelone avec Demir