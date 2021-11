Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un énorme retournement de situation avec Saliba ?

Publié le 26 novembre 2021 à 9h10 par D.M.

A en croire la presse étrangère, Arsenal voudrait rapatrier William Saliba à l'issue de son prêt. Mais l'OM peut encore espérer de le conserver la saison prochaine.

A la recherche de renforts défensifs lors du dernier mercato estival, l’OM s’est montré actif, bouclant le transfert de Leonardo Balerdi et de Luan Peres, mais aussi le prêt de William Saliba. Ce dernier, qui appartient à Arsenal, réalise une saison solide sous les couleurs marseillaises. Des performances, qui n’ont pas échappé aux Gunners . Selon les informations du journaliste turc Ekrem Konur, Mikel Arteta voudrait enregistrer le retour de Saliba à l’issue de son prêt. Mais selon un autre journaliste Tom Williams, l’OM peut garder espoir dans ce dossier en raison notamment de la concurrence à Arsenal.

« Difficile d'envisager un avenir à long terme à Arsenal pour Saliba »