Mercato - Barcelone : Cette énorme annonce de Xavi sur l'avenir d'Ousmane Dembélé !

Publié le 26 novembre 2021 à 14h00 par H.G.

Alors que le contrat d’Ousmane Dembélé arrivera à expiration le 30 juin prochain au FC Barcelone, Xavi ne cache clairement pas son souhait de le voir prolonger.

À l’heure actuelle, Ousmane Dembélé se dirige tout droit vers un départ libre du FC Barcelone en fin de saison dans la mesure où son contrat arrivera à expiration le 30 juin. Cependant, le club catalan souhaite bien évidemment éviter ce scénario et effectue tout son possible pour le convaincre de parapher un nouvel engagement tout en diminuant ses émoluments. Et présent face à la presse ce vendredi, Xavi s’est montré totalement transparent sur le sujet en expliquant qu’il espère vraiment qu’Ousmane Dembélé prolongera au FC Barcelone prochainement.

« Je lui ai fait comprendre à quel point il était important pour moi »