Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Pochettino… Quand Daniel Riolo anticipe déjà le départ de Leonardo !

Publié le 26 novembre 2021 à 20h45 par B.C.

Ce vendredi, Leonardo est sorti du silence pour réagir aux rumeurs concernant Mauricio Pochettino et Zidane Zidane. De quoi faire réagir Daniel Riolo.

Annoncé sur le départ, Mauricio Pochettino a reçu un message fort de la part de Leonardo ce vendredi. Le directeur sportif du PSG a en effet tenu à mettre les choses au clair concernant l’avenir de l’Argentin, tout en réagissant à la piste Zinedine Zidane, qui apparaît pourtant comme la priorité des Qataris à terme comme vous l’a révélé le10sport.com. « On n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contacté par rapport à lui , a explique Leonardo à l’ AFP. On a beaucoup de respect pour Zinédine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu . » Une sortie qui a fait réagir Daniel Riolo sur Twitter .

« Si Zidane vient cet hiver, Léo sera dans la charrette avec Pochettino »