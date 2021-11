Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le choix Zidane révélateur d'un autre dossier colossal ?

Publié le 26 novembre 2021 à 22h15 par La rédaction

Le fait que Zidane se rapproche potentiellement du PSG pourrait apporter un éclairage sur la situation exacte du cas Mbappe. Explication.

Les événements des derniers jours ont été marqués par un net réchauffement du dossier Zidane, le technicien français ayant même accepté un premier rendez-vous avec l’état-major du PSG selon le Parisien . Le quotidien cite même une source dans l’entourage du coach français confiant que les « planètes sont alignées » au sujet d’une arrivée à Paris.

Si Zidane dit « oui » à Paris…

Il apparaît donc clair que Zizou a changé d’avis au sujet du PSG, lui qui était réticent à rejoindre le banc de touche du Parc des Princes il y a quelques mois. Ce changement de cap peut sans doute s’expliquer par le recrutement XXL du club parisien, avec notamment la signature de Messi, offrant de réelles perspectives. De plus, la présence dans l’effectif d’anciens guerriers du Real Madrid, comme Keylor Navas et Sergio Ramos, a dû peser dans la réflexion du coach français. Enfin, il apparaît très probable que la perspective de disposer d’un trio offensif comme la MMN (Messi-Mbappe-Neymar) doit jouer dans la possibilité que Zizou signe à Paris, a fortiori quand on sait à quel point le coach tient Mbappe en haute estime, lui qui avait ardemment travaillé à sa venue à Madrid. Aussi, on peut légitimement estimer que si le coach français accepte de rejoindre le PSG, c’est qu’il s’est entouré de la garantie qu’il existait encore une possibilité de convaincre Kylian Mbappe de prolonger, et que donc l’attaquant français pouvait se laisser séduire par le projet Paris s’il était drivé par Zidane.