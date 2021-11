Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir gérer un nouveau dossier sensible !

Publié le 26 novembre 2021 à 21h15 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, le jeune Ayman Kari susciterait l'intérêt de nombreux clubs européens et notamment de l'Atlético.

Les années passent, mais le PSG ne parvient toujours pas à résoudre ce souci en interne. Depuis plusieurs saisons, de nombreux joueurs prometteurs, pour la plupart issus du centre de formation, demandent à quitter la capitale afin de retrouver du temps de jeu. La liste des titis parisiens, qui ont pris la décision de se relancer au sein d’une autre équipe, est longue et pourrait continuer de s’agrandir. Plusieurs joueurs prometteurs se poseraient des questions au sujet de leur avenir au PSG comme Eric Junior Dina-Ebimbe, Edouard Michut ou encore Xavi Simons.

Un nouveau jeune du PSG sur le départ ?