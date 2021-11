Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les mauvaises nouvelles s’enchainent pour Leonardo avec Haaland !

Publié le 26 novembre 2021 à 16h30 par H.G.

Alors que le PSG a fait d’Erling Haaland sa grande priorité pour succéder à Kylian Mbappé l’été prochain, les dernières tendances indiquent clairement que le club parisien est pour l’instant très mal engagé dans ce dossier.

Le scénario que voulait absolument éviter la direction du Paris Saint-Germain est en passe de se concrétiser, à savoir un départ libre de Kylian Mbappé. Sur le départ cet été, désireux d’aller au Real Madrid, l’international français de 22 ans a finalement été retenu par sa direction. L’ancien joueur de l’AS Monaco honore donc la dernière année de son contrat, et il n’a visiblement pas la moindre intention de le prolonger. En effet, aucune tendance dans la presse ne laisse entendre que le vainqueur de la Coupe du monde 2018 pourrait finir par accepter de parapher un nouvel engagement au sein du club de sa ville natale. En conséquence, contraint de voir son joyau lui échapper et prendre la direction du Real Madrid, le PSG n’a maintenant plus d’autre choix que de se pencher sur sa succession. Plusieurs pistes sont annoncées comme étant à l’étude dans la presse, mais nous vous révélions dès cet été sur le10sport.com que la grande priorité de l’écurie parisienne est nul autre qu’Erling Haaland, l’attaquant du Borussia Dortmund qui aura une clause libératoire dont le montant sera compris, selon les sources, entre 75 et 90 M€ au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Le Real Madrid est la destination préférentielle d’Erling Haaland !