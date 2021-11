Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La femme de Lionel Messi à l'origine d'un coup de tonnerre ?

Publié le 26 novembre 2021 à 16h10 par A.M.

Arrivé cet été à Paris, Lionel Messi quittait son cocon catalan pour la première fois de sa carrière. Et sa femme, Antonella Roccuzzo, aurait dû mal à s'adapter à cette nouvelle vie.

Cet été, Lionel Messi a connu une véritable révolution dans sa vie. Pour la première fois de sa carrière, l'Argentin a quitté son club de toujours, le FC Barcelone, et s'est engagé avec le PSG. Un changement majeur pour Lionel Messi qui assurait toutefois dans les colonnes de MARCA que son intégration se passe très bien. « J'ai eu la chance d'entrer dans un vestiaire avec de très bons joueurs et de très bonnes personnes. C'est la chose la plus importante. Mon adaptation a été très rapide. C'est vrai qu'au début, c'était très étrange. D'un côté, il y a la difficulté de changer d'endroit après tant d'années au même endroit, mais d'un autre côté, c'était très facile parce que je connaissais beaucoup de joueurs et qu'on y parle beaucoup l'espagnol. Il y a des gens très bien. C'est un vestiaire très soudé, on pouvait le voir de l'extérieur et c'est quelque chose que j'ai pu confirmer maintenant que j'y suis entré », expliquait-il.

Antonella Roccuzzo nostalgique de Barcelone ?