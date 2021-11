Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le très beau message de Lionel Messi sur son intégration !

Publié le 23 novembre 2021 à 12h15 par A.M.

Arrivé au PSG cet été, Lionel Messi révèle que son intégration s'est bien mieux passée qu'il aurait pu l'imaginer, notamment grâce au vestiaire parisien qui semble très soudé.

Cet été, Lionel Messi a quitté son club de toujours, le FC Barcelone, pour s'engager avec le PSG. Un changement radical pour la star argentine, même un bouleversement dans la vie de l'attaquant qui avait rejoint la Catalogne à l'âge de 13 ans. Pour la première fois de sa carrière, à 34 ans, Lionel Messi faisait donc l'expérience de découvrir un nouveau vestiaire. Par conséquent, il y avait forcément une part d'appréhension, mais le sextuple Ballon d'Or reconnaît que tout s'est parfaitement passé, notamment grâce à l'accueil des joueurs du PSG qui facilité son intégration.

«C'est un vestiaire très soudé»