Mercato - PSG : Erling Haaland a pris une grande décision avec Kylian Mbappé !

Publié le 26 novembre 2021 à 15h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid a pour projet de réunir Kylian Mbappé et Erling Haaland, il se pourrait que le second cité ne soit pas forcément emballé par l'idée d'évoluer avec l'attaquant du PSG.

L’avenir de Kylian Mbappé semble d’ores et déjà s’écrire loin du PSG dans la mesure où il ne souhaite pas y prolonger son contrat expirant le 30 juin prochain. De ce fait, contraint de laisser filer son joyau français, le club de la capitale française cible Erling Haaland afin de remplacer le joueur de 22 ans comme révélé par le10sport.com. Problème, en plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid veut aussi recruter le natif de Leeds actuellement au Borussia Dortmund.

Erling Haaland n’est pas chaud pour partager la vedette avec Kylian Mbappé