Mercato - PSG : Un dossier sensible du projet QSI est mis sur la table !

Publié le 25 novembre 2021 à 22h45 par H.G.

Alors que la gestion des jeunes au PSG est pointée du doigt par de plus en plus d’observateurs, Zoumana Camara s’est exprimé sur le manque d’opportunité en équipe première de ses joueurs.

La question des jeunes au PSG est en train de devenir un sujet très tendu. En effet, tandis que Xavi Simons marche sur l’eau en Youth League et qu’Edouard Michut se montre très intéressant, pour ne citer qu’eux, Mauricio Pochettino ne leur accorde pas la moindre place en équipe première. De ce fait, les deux seraient dans l’optique de s’en aller prochainement face au manque de considération à leur égard comme indiqué par Le Parisien ce mercredi, tout comme Eric Junior Dina Ebimbe, et cela a le don de rendre fou certains observateurs qui voient pourtant la grande qualité de ces jeunes pousses, alors que certains indésirables bloquent malgré-eux leur accession en équipe première. Et à l’issue de la victoire 3-1 des U19 du PSG contre ceux de Manchester City ce mercredi, leur entraineur Zoumana Camara n’a pas non plus caché que l’accession au groupe professionnel pour ses joueurs est extrêmement délicat.

« En haut, il y a du monde »