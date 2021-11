Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'énorme mise au point de Claude Puel sur la vente du club !

Publié le 26 novembre 2021 à 21h10 par D.M.

Présent en conférence de presse, Claude Puel a été interrogé sur le processus de vente de l'ASSE. Mais l'entraîneur du club n'a pas souhaité s'épancher sur le sujet.

En avril dernier, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo annonçaient la vente de l’ASSE. Les deux candidats ont immédiatement mandaté le cabinet KPMG pour sélectionner les meilleurs projets. Le cabinet d’audit a rendu son verdict le 23 novembre dernier et a sélectionné quatre projets jugés sérieux dont l’un est porté par l’un des hommes les plus riches de la planète. Le processus de vente suit son cours et des négociations exclusives pourraient débuter dans les prochaines semaines. Président du Directoire de l’ASSE, Roland Romeyer souhaite clôturer ce dossier avant la fin de l’année civile.

« La vente n'interviendra que le jour où elle sera effective »