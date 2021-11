Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouveau coup de tonnerre pour la vente du club !

Publié le 24 novembre 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Malgré l'annonce de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, qui ont décliné les offres d'Olivier Markarian et Jean-Michel Roussier, la vente de l'ASSE n'est pas pour autant annulée. Loin de là même puisque que quatre nouveaux candidats seraient en lice. Et non des moindres.

Depuis le 14 avril dernier, le processus de vente de l'ASSE est lancé. Et ces derniers jours, il a même connu un sacré coup d'accélérateur. En effet, après avoir fixé au 8 novembre la date butoir pour transmettre une offre, le cabinet d'audit KPMG, en charge d'étudier toutes les propositions ainsi que la solvabilité des candidats, s'était laissé jusqu'au 23 novembre pour rendre son verdict quant aux offres reçues afin de le présenter à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Deux candidats étaient encore en lice : Olivier Markarian, homme d'affaires de Valence dans la Drôme et porteur d'un projet local ainsi que Jean-Michel Roussier qui s'appuie sur des fonds basés en Suisse et qui avait déjà confié le volet sportifs de son projet à Mathieu Bodmer. Cependant, les représentants de KPMG, qui se sont réunis avec les dirigeants de l'ASSE mardi, ont conclu que « les garanties d’investissement dans le développement du club ou les garanties de l’origine des fonds n’ont pas été apportées à ce jour ». Par conséquent, « aucun des candidats ne peut donc entrer en négociation exclusive », comme le précise le communiqué. Olivier Markarian et Jean-Michel Roussier ne sont pas hors-jeu, mais les actionnaires assurent qu'ils « poursuivront le process de vente avec les premiers candidats s’ils apportent à KPMG les garanties financières et juridiques demandées . »

Quatre nouveaux candidats dont un milliardaire