Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Enorme rebondissement pour le projet de Bodmer !

Publié le 23 novembre 2021 à 12h10 par A.M.

Alors que le projet de rachat de l'ASSE mené par un fonds suisse et qui s'appuie notamment sur Mathieu Bodmer semblait avoir de l'avance, KPMG afficherait finalement des doutes concernant l'origine de certains fonds.

C'est le grand jour ! Après avoir estimé la solvabilité des candidats en course pour racheter l'ASSE, le cabinet d'audit KPMG présente ce mardi à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo les offres jugées sérieuses et crédibles. Deux projets seraient encore en lice, à savoir celui d'Olivier Markarian, investisseur de la région, et celui porté par un fonds suisse qui s'appuie sur Mathieu Bodmer et Jean-Michel Roussier. C'est d'ailleurs ce projet qui semble le mieux placé depuis plusieurs semaines, mais c'est encore loin d'être gagné.

KPMG aurait des doutes sur l'origine des fonds