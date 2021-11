Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez s’active dans ce dossier brûlant en attaque !

Publié le 24 novembre 2021 à 11h00 par G.d.S.S.

Désireux de boucler au plus vite la prolongation de contrat de Vinicius Junior, le Real Madrid avance dans ce dossier et serait prêt à formuler une première proposition à l’attaquant brésilien.

Interrogé sur les ondes de la Cadena Ser lundi soir, Vinicius Junior (21 ans) a affiché son envie de rester encore longtemps au sein du Real Madrid : « J'espère aider Madrid pendant de nombreuses années. Je suis venu pour apprendre et je continue d'apprendre. Je le ferai jusqu'à mon dernier jour ici. (...) J'ai la chance d'être ici depuis trois ans et je veux être ici plus longtemps. Je veux avoir une belle carrière comme Cristiano Ronaldo, comme Sergio Ramos, comme Marcelo », a confié l’attaquant brésilien. Et alors que Florentino Pérez semble déterminé à prolonger rapidement son contrat actuel qui court jusqu’en juin 2024 avec le Real Madrid, la cadence est en train de s’accélérer dans ce dossier.

Le Real Madrid accélère pour Vinicius