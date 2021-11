Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joli coup à 0€ s'envole pour Xavi !

Publié le 28 novembre 2021 à 0h00 par D.M.

Alors qu'il devrait quitter l'Ajax Amsterdam à la fin de la saison, el portier devrait rejoindre l'Inter, plutôt que le FC Barcelone.

A la recherche d’un portier capable de concurrencer Marc-André ter Stegen et de remplacer Neto, sur le départ, le FC Barcelone aurait activé la piste menant à André Onana. Suspendu pour dopage pendant un an, il a fait son retour avec l’Ajax Amsterdam, mais ne devrait pas s'éterniser aux Pays-Bas. « Quand tu ouvres une porte, tu dois la fermer un jour. Peut-être que pour moi le moment est venu. J'ai fait de mon mieux pour ce club, j'ai tout fait. Parfois je regarde en arrière la saison de la Ligue Europa (2016/2017), et je pense... wow, je suis le seul encore là ! » a confié Onana après la rencontre face au Besiktas.

Onana a dit oui à l'Inter