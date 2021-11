Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande nouvelle se confirme dans le feuilleton Pogba !

Publié le 27 novembre 2021 à 22h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba serait dans le viseur du PSG. Et heureusement pour le club de la capitale, le Real Madrid serait désormais hors jeu pour le milieu de terrain français.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé plusieurs coups XXL à 0€, à savoir Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Gianluigi Donnarumma (Milan AC). Alors que Paul Pogba sera lui aussi en fin de contrat le 30 juin, Leonardo voudrait sauter sur l'occasion pour l'arracher librement et gratuitement à Manchester United à l'été 2022. Et à en croire Marca , le Real Madrid ne devrait pas se mettre en travers de la route du directeur sportif du PSG sur ce dossier. Une information confirmée par Goal Espagne .

Le Real Madrid aurait bien oublié Paul Pogba