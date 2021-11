Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar fait une annonce fracassante sur le dossier Zidane !

27 novembre 2021

Alors que le nom de Zinedine Zidane a largement été évoqué cette semaine pour succéder à Mauricio Pochettino, des sources qataries ont tenu à mettre les choses au clair concernant l’ancien entraîneur du Real Madrid.

Annoncé avec insistance à Manchester United, Mauricio Pochettino ne devrait pas quitter le PSG dans l’immédiat. Leonardo a en effet assuré vendredi auprès de l’ AFP que le club de la capitale ne comptait pas se séparer de son entraîneur, sous contrat jusqu’en juin 2023. Le directeur sportif du PSG a par ailleurs nié tout rapprochement avec Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid : « On a beaucoup de respect pour Zinédine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu . » Une réponse aux informations du Parisien , qui annonçait plus tôt dans la semaine une première réunion entre le PSG et Zidane. Et ce samedi, une nouvelle mise au point de taille a été faite dans ce dossier.

Le Qatar dément des discussions avec Zidane