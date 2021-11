Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Pochettino est loin d'être réglé !

Publié le 27 novembre 2021 à 18h30 par B.C.

Au lendemain de la sortie de Leonardo au sujet de son avenir, Mauricio Pochettino s’est de nouveau montré vague sur le sujet en conférence de presse, alors qu’un départ de l’Argentin pourrait redevenir d’actualité à la fin de la saison.

Après une semaine agitée marquée par de nombreuses rumeurs concernant l’avenir de Mauricio Pochettino, et la possible venue de Zinedine Zidane pour pallier ce départ, Leonardo a décidé de sortir du silence ce vendredi, auprès de l’ AFP . « On n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contactés par rapport à lui , a confié le directeur sportif du PSG. On a beaucoup de respect pour Zinédine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu. » Lié au PSG jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino pourrait donc avoir l’occasion de finir la saison dans la capitale, mais son avenir sur le long terme reste très incertain.

Un départ en fin de saison pour Pochettino ?

Alors que Manchester United s’apprête à nommer Ralf Rangnick en tant qu’intérimaire, Mauricio Pochettino resterait l’une des priorités des Red Devils en vue de la saison prochaine. Ces derniers jours, la presse anglaise indiquait que la Premier League manquait à l’Argentin, qui ne serait toujours pas parfaitement intégré à Paris. Une information confirmée ce samedi par Goal , qui annonce que le départ de Pochettino à l’issue de la saison est probable si le PSG recevait une offre de transfert conséquente pour libérer son entraîneur de sa dernière année de contrat. D’ailleurs, c’est l’entourage de l’Argentin qui serait à l’origine des révélations dans la presse de l’intérêt réciproque de Manchester United pour Mauricio Pochettino, tout comme les informations au sujet de son malaise dans la capitale française. En clair, le feuilleton Pochettino est loin d’être terminé, d’autant que le principal intéressé reste vague sur sa situation.

« Nous ne sommes pas focalisés là-dessus mais sur notre travail »