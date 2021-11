Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino répond à la grosse mise au point de Leonardo !

Publié le 27 novembre 2021 à 15h15 par H.G.

Alors qu’il a été conforté dans son poste ce vendredi par Leonardo, Mauricio Pochettino a mis les choses au clair sur son avenir.

« On n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contacté par rapport à lui », a expliqué Leonardo auprès de l’ AFP afin de mettre un terme à toutes les rumeurs autour de l’avenir de Mauricio Pochettino, annoncé comme étant désireux de s’en aller du PSG pour aller à Manchester United. Un départ de l’entraineur argentin ne serait donc pas à l’ordre du jour à court terme si l’on en croit le directeur sportif parisien. Et ce samedi en conférence de presse, Mauricio Pochettino a rebondi sur la déclaration de Leonardo.

« Ce n’est pas nous, ni le club, qui générons ce type de situations »