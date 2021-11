Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Zidane… Les plans du PSG dévoilés !

Publié le 27 novembre 2021 à 9h15 par T.M.

Pour le moment, le PSG va donc continuer avec Mauricio Pochettino sur son banc de touche. Pour autant, en interne, il y aurait de plus en plus de bruits de couloirs concernant l’après…

Ces derniers jours, cela a été mouvementé au PSG. Les rumeurs ont été nombreuses concernant la personne qui prendra place sur le banc parisien. Si Mauricio Pochettino est actuellement en poste, son départ a vivement été annoncé, tandis que le nom de Zinedine Zidane est lui revenu pour le remplacer. Toutefois, ce vendredi, Leonardo a clairement mis les choses au point dans ce feuilleton, lâchant : « On n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contacté par rapport à lui. (…) On a beaucoup de respect pour Zinédine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu ».

Le PSG se prépare pour Zidane