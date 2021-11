Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce surréaliste de Sergio Ramos sur son avenir !

Publié le 27 novembre 2021 à 9h45 par B.C.

Alors que sa situation a énormément fait parler ces derniers mois, Sergio Ramos affiche une grande détermination pour son retour, et annonce vouloir poursuivre sa carrière encore de nombreuses années.

Les débuts de Sergio Ramos sont imminents. Indisponible depuis son arrivée au PSG l’été dernier, le défenseur espagnol de 35 ans a fait sa première apparition dans le groupe de Mauricio Pochettino à l’occasion du déplacement à Manchester City mercredi et pourrait ainsi apparaître sur la pelouse de Saint-Etienne dimanche. Interrogé par Prime Video avant ce rendez-vous, l’ancien capitaine du Real Madrid est revenu sur les moments difficiles qu’il a traversé ces derniers mois. « Tu as en permanence des pensées négatives qui te font douter quelques fois. J’ai cru en moi et au travail en permanence. Je me concentre sur le fait de rendre au club cette confiance qu’il a placée en moi. J’espère atteindre mon meilleur niveau », a confié Sergio Ramos. Pour autant, ce dernier reste optimiste pour la suite.

« Je pense que je peux continuer à jouer pendant 4 ou 5 ans encore »