PSG - Malaise : Sergio Ramos lâche ses vérités sur son retour !

Publié le 26 novembre 2021 à 22h45 par B.C.

Alors qu’il n’a toujours pas eu l’occasion de faire ses débuts avec le PSG, Sergio Ramos s’est prononcé sur son retour de blessure.

Arrivant à la fin de son contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos n’est pas parvenu à trouver d’accord avec Florentino Pérez et a donc rejoint librement le PSG lors du dernier mercato estival. Cependant, l’aventure parisienne du défenseur espagnol n’a jamais réellement débuté, puisque plusieurs pépins physiques l’ont empêché de faire ses débuts avec le PSG. Présent dans le groupe de Mauricio Pochettino à l'occasion du déplacement à Manchester City pour la première fois de la saison, Sergio Ramos semble enfin proche d’un retour sur les terrains. À l’occasion d’un entretien diffusé ce dimanche sur Prime Video , l’ancien capitaine du Real Madrid est revenu sur ses derniers mois compliqués.

« Je me concentre sur le fait de rendre au club cette confiance qu’il a placée en moi »