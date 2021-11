Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Neymar, Mbappé... Pochettino interpelle ses stars !

Publié le 25 novembre 2021 à 21h45 par A.M.

Après la défaite contre Manchester City (1-2), Mauricio Pochettino a été interrogé sur le repli défensif de son trio de stars. Et visiblement, l'entraîneur du PSG est satisfait.

L'implication défensive des stars du PSG est un sujet majeur et récurrent depuis l'arrivée Kylian Mbappé et Neymar en 2017. Un débat rendu encore plus intense avec le recrutement de Lionel Messi cet été. Comme ses deux nouveaux compères de l'attaquant parisienne, l'Argentin n'est pas un adepte du travail défensif, ce qui pose question puisque le PSG se retrouve régulièrement à défendre à huit, comme sur certaines phases de jeu mercredi lors de la défaite contre Manchester City (1-2). Mauricio Pochettino a d'ailleurs été interrogé sur le repli défensif de ses stars.

Pochettino est «très satisfait de tous les joueurs»