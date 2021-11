Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette énorme annonce sur le retour de Sergio Ramos !

Publié le 26 novembre 2021 à 10h15 par H.G.

Alors qu’il pourrait disputer ses premières minutes de jeu ce dimanche contre l’ASSE, Sergio Ramos pourrait alors avoir enfin l’occasion d’apporter sa patte au PSG.

Arrivé au PSG cet été dans le cadre d’un transfert libre après la fin de son contrat au Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu avec le club de la capitale en raison de ses soucis physiques. Seulement voilà, le défenseur espagnol de 35 ans a maintenant vu le bout du tunnel dans la mesure où il a enfin repris l’entrainement collectif et qu’il était présent dans le groupe contre Manchester City cette semaine en Ligue des champions, même s’il n’a pas disputé ses premières minutes en tant que joueur du PSG. Cela pourrait donc se produire ce dimanche sur la pelouse de l’ASSE, et Sergio Ramos semble avoir hâte de fouler les pelouses françaises pour la première fois.

Sergio Ramos attend de jouer pour s’exprimer dans le vestiaire