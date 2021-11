Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès envoie une message très fort à Lionel Messi !

Publié le 26 novembre 2021 à 3h45 par A.M.

Auteur d'une prestation décevante contre Manchester City, Lionel Messi a toutefois des circonstances atténuantes comme l'explique Pierre Ménès.

Auteur de son premier but en Ligue 1 contre le FC Nantes (3-1), Lionel Messi n'a pas pu enchaîner contre Manchester City mercredi soir. En effet, le PSG s'est incliné (1-2) et l'international argentin a été très discret durant la rencontre. Par conséquent, les critiques s'abattent sur La Pulga et notamment sur travail défensif. Mais Pierre Ménès monte au créneau pour Lionel Messi en rappelant qu'il a livré de telles prestations avec le FC Barcelone.

«Des matchs comme celui-là, l’Argentin en a fait des dizaines du temps du Barça»