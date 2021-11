Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette énorme sortie en interne sur le retour de Sergio Ramos !

Publié le 26 novembre 2021 à 7h45 par La rédaction

Recruté par le PSG l'été dernier, Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre minute à cause de ses problèmes physiques. Critiqué pour sa longue absence, le défenseur de 35 ans a pourtant fait le maximum pour revenir le plus vite possible comme l'explique Sergio Rico.

L’été dernier, le PSG s’est attaché les services de nombreuses stars, dont ceux de Sergio Ramos. En fin de contrat avec le Real Madrid, le défenseur espagnol n’a pas prolongé avec les Merengue et s’est envolé vers Paris après 16 ans de bons et loyaux services. Cependant, depuis la deuxième partie de saison dernière, le joueur de 35 ans est handicapé par des blessures intempestives. À cause de ses problèmes physiques, Sergio Ramos n’a toujours pas fait ses débuts sous les couleurs du PSG. Sa très longue absence a beaucoup fait parler dans la presse internationale. Désormais, l’international espagnol est libéré de ses blessures et ses premières minutes avec la tunique parisienne ne devraient plus tarder. Sergio Ramos a d'ailleurs tout fait pour être opérationnel le plus vite possible comme le révèle Sergio Rico.

« Il travaille dur à l'entraînement et va retrouver le niveau qu’il avait au Real Madrid »