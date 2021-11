Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette terrible annonce sur la relation entre Messi et Neymar...

Publié le 26 novembre 2021 à 14h10 par A.M.

Bien qu'ils aient semblé ravis de se retrouver au PSG, Lionel Messi et Neymar n'entretiendraient plus la même relation qu'auparavant.

Il y a tout juste un au sortir d'une magnifique prestation contre Manchester United, Neymar lançait un énorme appel du pied à Lionel Messi. « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes (...) Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble », confiait alors le numéro 10 du PSG. Des propos prémonitoires puisque Lionel Messi a bel et bien débarqué au PSG cet été.

«Messi et Neymar ne sont plus aussi amis»