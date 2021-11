Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Mbappé, Neymar... Le constat hallucinant de Thierry Henry sur Pochettino !

Publié le 26 novembre 2021 à 4h15 par A.M.

Après la défaite du PSG sur la pelouse de Manchester City (1-2), Thierry Henry se pose de sérieuses questions sur la situation de Mauricio Pochettino.

Depuis le début de saison, Mauricio Pochettino est sous le feu des critiques. Et pour cause, malgré les résultats du PSG, globalement très bons, le style de jeu parisien pose question. Avec le recrutement impressionnant du club de la capitale cet été, tout le monde s'attendait à voir le PSG briller, notamment grâce à son trio offensif composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Mais pour le moment, Mauricio Pochettino peine à imposer son style comme en témoigne encore la prestation parisienne contre Manchester City (1-2). Mais après la défaite des Parisiens, Thierry Henry estime qu'il n'est pas le seul responsable.

«Pochettino n'est pas autorisé à être parfois Pochettino avec cette équipe»