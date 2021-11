Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après l’annonce de Leonardo, Zidane va-t-il débarquer cet hiver ?

Publié le 27 novembre 2021 à 12h01 par La rédaction

Alors que Zinedine Zidane apparaît comme le rêve des Qataris comme vous l’a annoncé le10sport.com, Leonardo a assuré ce vendredi que l’arrivée du Français pour succéder à Mauricio Pochettino n’était pas d’actualité. Mais faut-il croire le directeur sportif du PSG ?

Le PSG a connu une semaine agitée. Outre la défaite sur la pelouse de Manchester City (2-1), la situation de Mauricio Pochettino a énormément fait parler ces derniers jours. Alors que la Premier League manquerait à l’Argentin, ce dernier apparaît comme la priorité de Manchester United pour succéder à Ole Gunnar Solskjær, bien que Ralf Rangnick devrait prendre dans un premier temps les rênes du club mancunien en tant qu’intérimaire. Un intérêt qui s’ajoute aux doutes du PSG envers son entraîneur, dont l’avenir reste incertain comme vous l’a révélé le10sport.com. Il faut dire que l’état-major qatari rêve d’attirer Zinedine Zidane, qui ne fermerait plus la porte à une arrivée à Paris.

Encore un espoir pour Zidane ?