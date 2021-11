Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le divorce déjà acté entre Al-Khelaïfi et Mbappé ?

Publié le 27 novembre 2021 à 19h10 par D.M.

Kylian Mbappé aurait refusé de se rendre à un dîner organisé par Nasser Al-Khelaïfi. Désireux de rejoindre le Real Madrid, le joueur semble vouloir tourner la page PSG.

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino a été au centre de l’actualité ces derniers jours. Mais c’était sans compter sur la presse espagnole, qui remet au gout du jour les interrogations sur l’avenir de Kylian Mbappé. Selon les informations d’ As et d’ OK Diario, les négociations entre le PSG et l’international français au sujet d’une prolongation de contrat sont à l’arrêt. Et pour cause, Kylian Mbappé aurait pris la décision de rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison. La Casa Blanca aurait envoyé des émissaires à Paris afin de s’entretenir avec la mère de Kylian Mbappé. Et les retours auraient été positifs.

Mbappé aurait refusé de se rendre à un diner organisé par Al-Khelaïfi